В Белгородской области возобновили уборку подсолнечника, сои, сахарной свёклы и кукурузы

За две декады октября на разных пашнях выпало от 80 до 140% от нормы месячных осадков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С наступлением благоприятной погоды аграрии продолжают уборку кукурузы на зерно, сои, подсолнечника, сахарной свёклы, а также сев озимых культур. Уже убрано 608,2 тыс. га или 86 процентов зерновых и зернобобовых культур.

- Надеюсь, что погода смилостивится над нами и даст нашим аграриям убрать хороший урожай. По некоторым культурам в этом году мы ждём двукратное превышение объёмов по сравнению с прошлым годом, - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.