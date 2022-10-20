Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 9:22

В Белгородской области возобновили уборку подсолнечника, сои, сахарной свёклы и кукурузы

Работы были приостановлены из-за обильных осадков
Алексей СЕРГУНИН

За две декады октября на разных пашнях выпало от 80 до 140% от нормы месячных осадков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С наступлением благоприятной погоды аграрии продолжают уборку кукурузы на зерно, сои, подсолнечника, сахарной свёклы, а также сев озимых культур. Уже убрано 608,2 тыс. га или 86 процентов зерновых и зернобобовых культур.

- Надеюсь, что погода смилостивится над нами и даст нашим аграриям убрать хороший урожай. По некоторым культурам в этом году мы ждём двукратное превышение объёмов по сравнению с прошлым годом, - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.