Белгородский аэропорт будет закрыт до 28 октября

Белгородский аэропорт закрыт с самого начала специальной военной операции 24 февраля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 20 октября, Федеральное агентство воздушного транспорта проинформировало, что до 3:45 28 октября продлён режим временного ограничения полётов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова, Симферополя, Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777. Напомним, что белгородский аэропорт закрыт с самого начала специальной военной операции 24 февраля.