Белгородские энергетики оперативно восстановили электроснабжение в районе Харьковской горы

Сегодня, 19 октября, в районе 19:00 в Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения. Без света на время остались улица Губкина и бульвар Первого Салюта.

- Белгородские энергетики оперативно восстановили электроснабжение части потребителей района Харьковская гора. Специалисты выполнили переключения на резервные схемы подачи электроэнергии, - об этом «КП» сообщили в пресс-службе «Белгородэнерго».

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, за счет переподключения временно будет отсутствовать уличное освещение на ул. 5 Августа, Академическая, Железнодорожная, Королева, Костюкова, Шаландина, Мокроусова.