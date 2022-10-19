Белгородского афериста-«инвалида» оштрафовали на более чем 720 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили факт мошенничества при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Мужчина 1976 года рождения незаконно получил инвалидность на основании подложных документов, выданных в бюро № 11 ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской области». В результате из средств ОПФР региона он похитил свыше 720 тысяч рублей.

Свердловский районный суда Белгорода признан мужчину виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат, пособий, компенсаций и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами с использованием служебного положения, либо в крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа с возмещением причинённого ущерба.