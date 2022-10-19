Белгородцы завоевали пять медалей на международном турнире по полиатлону

В Калуге завершились международные соревнования по полиатлону в дисциплине "четырехборье с бегом". Белгородские спортсмены завоевали пять наград.

В возрастной группе 16 - 17 лет среди юношей победил Егор Букрин, а Максим Вовкотруб финишировал третьим. Спортсмены тренируются в СШОР Губкина.

Среди девушек 16 - 17 лет победила воспитанница СШ Ракитянского района Вероника Матвейченко. В категории девушек 14 – 15 лет первое место заняла воспитанница СШОР Губкина Владислава Клейменова, серебро выиграла Полина Жерновая из СШ Ракитянского района.

Тренируются спортсмены под руководством Александра Клочкова и Александра Бутова.