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Спорт19 октября 2022 14:02

Белгородцы завоевали пять медалей на международном турнире по полиатлону

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из шести стран
Алексей СЕРГУНИН

В Калуге завершились международные соревнования по полиатлону в дисциплине "четырехборье с бегом". Белгородские спортсмены завоевали пять наград.

В возрастной группе 16 - 17 лет среди юношей победил Егор Букрин, а Максим Вовкотруб финишировал третьим. Спортсмены тренируются в СШОР Губкина.

Среди девушек 16 - 17 лет победила воспитанница СШ Ракитянского района Вероника Матвейченко. В категории девушек 14 – 15 лет первое место заняла воспитанница СШОР Губкина Владислава Клейменова, серебро выиграла Полина Жерновая из СШ Ракитянского района.

Тренируются спортсмены под руководством Александра Клочкова и Александра Бутова.