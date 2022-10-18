В Белгороде продолжается восстановление поврежденного во время обстрела дома на Губкина

Жильцы непострадавших квартир в конце недели смогут вернуться домой. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На сайте правительства Белгородской области сообщается, что строители уже вывезли часть обрушившихся конструкций техэтажа, провели работы по усилению несущих стен здания, чтобы не допустить их дальнейшего разрушения. Также смонтирована гидроизоляция неповрежденных плит перекрытия 15-го этажа, чтобы предотвратить затопление непострадавших помещений в случае непогоды. В настоящее время проводится демонтаж плит перекрытия верхних этажей, имеющих повреждения.

В здании уже работают в штатном режиме все инженерные коммуникации. Планируется, что жильцы непострадавших квартир в конце недели смогут вернуться домой.

- Как только уберем поврежденные конструкции, жильцы смогут вернуться. Работу по их разбору и вывозу планируем завершить в кратчайшие сроки, – сообщил Вячеслав Комаренко, прораб строительной организации, ведущей восстановление здания.