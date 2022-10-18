В Белгородской области учителям и воспитателям сохранят зарплату на удаленке

Губернатор уверил, что в отношении оплаты у педагогов на удаленке ничего не изменится. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области педагоги обеспокоили вопросом уменьшения оплаты труда из-за удаленной работы и досрочных каникул. Глава региона Вячеслав Гладков успокоил их и заявил, что все останется по-прежнему.

Учителя и воспитатели в области будут получать заработную плату в том же объеме, что и раньше. Губернатор уверил, что в отношении оплаты педагогов ничего не изменится.

Напомним, на этой неделе с 17 октября в регионе досрочно начались осенние каникулы для школьников. Каникулы также могут продлить. Решение примут до конца недели с учетом оперативной обстановки в области.

Так же 10 октября все школы, ссузы и вузы Белгорода перевели на дистанционный формат обучения. Аналогичные меры приняты еще в десяти муниципалитетах области.