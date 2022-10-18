Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 13:54

Белгородские пограничники обнаружили схрон с патронами и порохом

Процессуальное решение будет принято после проведения проверки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

фото: ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В октябре этого года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям проводили обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, нежилых построек в пограничной зоне села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Во время проверки в одном из нежилых помещений пограничники обнаружили схрон с патронами: калибр 7.62 х 39, охотничьи и с маркировкой 308 win в количестве более 160 штук.

Также в помещении с патронами были найдены емкость и пакет с порохом. В пресс-службе Погрануправления сообщили, что по факту обнаружения после проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.