Белгородские пограничники обнаружили схрон с патронами и порохом

фото: ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В октябре этого года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям проводили обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, нежилых построек в пограничной зоне села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Во время проверки в одном из нежилых помещений пограничники обнаружили схрон с патронами: калибр 7.62 х 39, охотничьи и с маркировкой 308 win в количестве более 160 штук.

Также в помещении с патронами были найдены емкость и пакет с порохом. В пресс-службе Погрануправления сообщили, что по факту обнаружения после проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.