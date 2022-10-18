В отношении белгородца возбудили 7 уголовных дел за призывы к экстремизму в соцсетях

Сразу 7 уголовных дел возбудили в отношении белгородца за экстремизм и терроризм. Фото: "КП" Архив

В отношении 47-летнего жителя Белгородской области следственное управление СК РФ региона возбудило семь уголовных дел за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет, возбуждение ненависти или вражды с использованием сети Интернет с угрозой применения насилия, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

По версии следствия, мужчина, находясь на территории Белгорода, используя интернет, размещал в различных сообществах комментарии, содержащие призывы к экстремистской и террористической деятельности.

Материалы, послужившие поводом для возбуждения уголовного дела, направили в следственное управление оперативным подразделением УФСБ России по Белгородской области.