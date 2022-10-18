В Белгородской области в результате ДТП погиб пешеход

фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

Смертельное ДТП произошло в Губкине Белгородской области. По предварительной информации, вечером 17 октябряв районе дома № 157 по ул. Белгородская 27-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 219170», двигаясь со стороны ул. Железнодорожная в направлении ул. Восточная, совершил наезд на 31-летнего мужчину. Местный житель переходил проезжую часть дороги за пределами пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.