Белгородец камнем разбил лобовое стекло машины, в которой находилась женщина с ребенком

В ОМВД России по Яковлевскому городскому округу обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный бросил камень в лобовое стекло ее автомобиля. В ходе проверки участковый установил личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, накануне произошедшего злоумышленник распивал алкоголь со своим знакомым. Возвращаясь домой пешком, он увидел на автодороге «Жданово – Гостищево» в районе остановки общественного транспорта автомобиль «Форд». Подозреваемый поднял с земли камень и бросил в стекло иномарки, на которой ехала потерпевшая вместе со своим ребенком. После случившегося женщина остановилась, но, увидев, что злоумышленник направляется к ней, испугалась и уехала, после чего обратилась в полицию. В результате происшествия никто не пострадал. Сумма материального ущерба составила порядка пяти тысяч рублей. В соответствии с ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство) злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.