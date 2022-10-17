Белгородский «Салют» упустил победу в матче с «Сатурном»

После этой осечки в подгруппе 2 «Салют» опустился на второе место (34 очка). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В матче 16-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» принимал на своем поле раменский «Сатурн». Уже на пятой минуте хозяева повели в счете – отличился Курзенев. Но продолжения не последовало. А на 34-й минуте Моргунов установил окончательные цифры на табло – 1:1.

«Салют»: Цыгулёв, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Кудреватый (Жилмостных, 78), Дегтярёв, Бояркин (Матвевнин, 78), Радостев (Канищев, 70), Малахов (Сошников, 90), Курзенёв, Дёгтев (Сухов, 70).

После этой осечки в подгруппе 2 «Салют» опустился на второе место (34 очка). В единоличные лидеры вышла «Калуга» (35). В ТОП-3 также входит саратовский «Сокол» (31). В 17-м туре 20 октября наши парни сыграют дома с дублем хабаровского СКА (девятое место, 16 очков). Начало игры в 15:00.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов сохраняет единоличное лидерство – у него десять точных ударов. Ближайшие преследователи Валерий Альшанский из долгопрудненского «Космоса» и Иван Хлебородов из «Калуги» имеют в активе по девять голов.