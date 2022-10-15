Губернатор пояснил белгородцам, почему во время обстрелов не включают систему оповещения

Система оповещения в городе работает исправно. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечерней прямой линии «10 вопросов губернатору» 14 октября главе области поступил вопрос, почему в городе не включают систему оповещения при обстрелах. Белгородка поинтересовалась: «Почему-то на той стороне за 5 минут точно знают, что будет угроза. А мы ходим и не знаем, на кого и куда в этот раз прилетит».

Глава Белгородской области подчеркнул, что система оповещения в городе работает исправно, но включать ее нет необходимости, существует регламент.

Расстояние от нас до границы в некоторых местах составляет 15, 20, 30 км. Поэтому засечь ракету и оповестить об этом на сегодняшний день невозможно. К примеру, расстояние до Харькова гораздо больше. Включать систему оповещения после окончания единичных разрывов в Белгороде, с моей точки зрения, гораздо большая катастрофа, - отметил Вячеслав Гладков. Он также добавил, что система оповещения была бы включена в случае массированной атаки.