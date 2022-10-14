15 октября в Белгородской области ожидается до -3 градусов

В связи с появлением тумана специалисты рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 15 октября на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер ночью слабый, днем восточный, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем 8-13 градусов тепла. В Белгороде ночью от -1 мороза до +1 градуса, днем 9-11 градусов выше ноля.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины, не поручайте надзор за ними малолетним детям.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим. В связи с появлением тумана специалисты рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов, не забывать включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.