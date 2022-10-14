В Белгороде на несколько дней перекроют движение на малой Богданке

На три дня в Белгороде перекроют участок дороги. Фото: "КП" Архив

В центре Белгорода на три дня перекроют дорожное движение. В мэрии уточнили, что речь идет об участке дороги по малому проспекту Богдана Хмельницкого в районе дома №60а.

С 17:00 21 октября до 21:00 24 октября здесь будет прекращено движение транспорта. Ограничения связаны с проведением работ по устройству сетей ливневой канализации жилого комплекса «Парковый».

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют объезжать перекрытый участок дороги по улицам Шевченко и Парковой.