Белгородские власти приобрели для солдат квадрокоптер

Про то, что Белгородская область помогает нашим мобилизованным с дополнительной экипировкой, губернатор Вячеслав Гладков уже рассказывал. Несколько крупных поставок амуниции уже были на этой неделе. В стандартном наборе: термобелье, термоноски, балаклавы, дождевики, высокие сапоги из вспененной резины, которые держат температуру -20 градусов.

- Про покупку техники двойного назначения старался не рассказывать, если бы ни личная просьба ребят, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Владимирович. - Поэтому сделаю исключение. Во время моего недавнего посещения одного из мест расположения наших военнослужащих ко мне обратились с просьбой найти для них квадрокоптер. Он нужен разведчикам для тренировок и отработки навыков управления аппаратом. В самой части он есть, но желающих на нем учиться слишком много. Купили коптер, который передали 12 октября нашим бойцам. 13 октября его прошили и полностью подготовили к обучающему процессу. А уже сегодня, 14 октября, ребята должны приступить к занятиям.