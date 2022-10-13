Андрей Иконников сообщил о состоянии белгородки, попавшей под машину МЧС

Состояние пожилой белгородки оценивается как средней тяжести. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, в Белгороде возле дома на улице Губкина, на который упали осколки от сбитого снаряда, машина МЧС сбила пешехода. Около 14 часов 30 минут водитель спецтрансопрта совершил наезд на женщину 1946 года рождения.

В результате ДТП пожилую женщину направили в одну из больниц областного центра.

- Проведены инструментальные исследования, выставлен диагноз: ушиб мягких тканей левого бедра, нарушен связочный аппарат левого коленного сустава. Больная госпитализирована в травматологическое отделение, состояние оценивается как средней тяжести, - рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.