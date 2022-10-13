В Белгороде не будут продавать алкоголь рядом с военными и школьниками

На сайте мэрии Белгорода появилось постановление о запрете продажи алкоголя рядом со школами, военными полигонами и объектами Минобороны, аэропортами и вокзалами. Минимальное расстояние между ними и точкой по продаже спиртного должно составлять 70 метров.

К тому же нельзя продавать спиртные напитки рядом с медучреждениями. Там расстояние должно быть еще меньше – 20 метров. В постановлении также прописаны правила по размещению пивных - если их размер не превышает 20 квадратных метров, то рядом с домами они располагаться не могут – минимум на расстоянии в 50 метров.