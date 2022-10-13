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Общество13 октября 2022 11:10

В Белгороде не будут продавать алкоголь рядом с военными и школьниками

Также запрет на продажу спиртного распространится вблизи медучреждений
Наталия ИЛЮШНИКОВА

На сайте мэрии Белгорода появилось постановление о запрете продажи алкоголя рядом со школами, военными полигонами и объектами Минобороны, аэропортами и вокзалами. Минимальное расстояние между ними и точкой по продаже спиртного должно составлять 70 метров.

К тому же нельзя продавать спиртные напитки рядом с медучреждениями. Там расстояние должно быть еще меньше – 20 метров. В постановлении также прописаны правила по размещению пивных - если их размер не превышает 20 квадратных метров, то рядом с домами они располагаться не могут – минимум на расстоянии в 50 метров.