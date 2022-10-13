В Белгородскую область приедет поезд Деда Мороза

Дед Мороз и Снегурочка приедут в Белгород и Старый Оскол. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Поезд Деда Мороза стартует в путешествие по стране из Великого Устюга 22 октября. Предпраздничный вояж продлится 85 дней и завершится 15 января 2023 года. Поезд проедет по железным дорогам России более 33 тысяч км. Его маршрут пройдет через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.

В этом году поезд будет состоять из 19 вагонов. Среди них: салон-приёмная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Как сообщили на сайте регионального правительства, на каждой остановке предусмотрена праздничная развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки, других сказочных персонажей и аниматоров, чаепитие и подарки.