В Белгороде движение по северной части моста на Студенческой открыли досрочно

В программу нацпроекта в Белгородской области включено шесть мостов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В июне этого года начался капремонт моста через железную дорогу на Студенческой. Движение на северной части путепровода было перекрыто для ремонта. Сейчас специалисты перенесли коммуникации, заменили шесть балок пролетного строения, выполнили устройство монолитных продольных швов, уложили асфальт. Параллельно проводились работы в основании мостового сооружения.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, по контракту работы должны завершить 1 июля 2023 года. Объем финансирования – более 166 млн рублей. Напомним, в 2022 году в программу дорожного нацпроекта в Белгородской области было включено шесть мостов, четыре из которых планируется сдать в текущем году.