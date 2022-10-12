Оперштаб Белгородской области сообщил о последствиях обстрела Белгорода 12 октября со стороны Украины

Разрушений и пострадавших в Белгороде и Белгородском районе нет. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вечером 12 октября жители областного центра слышали громкие звуки над городом и наблюдали следы в небе. Сработала система противовоздушной обороны. Губернатор подтвердил сегодняшнюю работу ПВО над Белгородом.

- Видел все из собственного окна, хотя сделал это неправильно. Когда начинаются взрывы, мы должны от окон отойти в безопасное место. Разрушений и пострадавших в Белгороде и Белгородском районе нет, - сообщил глава региона.

В оперативном штабе рассказали о последствиях произошедшего. Все летевшие объекты были ликвидированы в воздухе. Повреждения получил автомобиль «Хюндай Солярис» на улице Красноармейской, на улице Буханова повредились электропровода, на Сумской заметили осколки на дороге, как и на улицах 8 Марта и Белинского. На Красноармейской осколки упали возле дома № 56/1, в 1-м Ромашковом тупике осколок попал в теплицу, а на Боева, 1 приземлился во двор.