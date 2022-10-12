Вячеслав Гладков: в Белгородской области не планируют вводить военное положение

В Белгороде не планируют вводить военное положение. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время прямого эфира 11 октября белгородцы попросили Гладкова прокомментировать информацию о том, что у населения приграничных регионов якобы изымут легковые автомобили, автобусы, грузовики для нужд армии. Глава региона сказал, что впервые слышит о таком и отметил, что некоторые излишне драматизируют ситуацию.

- Я бы не драматизировал. Могу предположить, что информацию берут из положений о военном времени. Военное положение никто не планирует вводить. По крайней мере, по той информации, которая у меня есть. Хотя ситуация достаточно сложная и напряженная. Количество обстрелов у нас в последнее время значительно увеличилось, - рассказал губернатор.

Вячеслав Гладков успокоил белгородцев и сказал, что транспорт никто изымать не будет.