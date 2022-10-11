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Общество11 октября 2022 10:01

В Белгороде водитель автобуса ехал по «встречке» по дороге с односторонним движением

Ему грозит штраф в пять тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН

8 октября сотрудники УМВД России по Белгороду в сети интернет выявили видеозапись, на которой запечатлено нарушение ПДД. Водитель маршрутного автобуса двигался во встречном направлении по автодороге с односторонним движением на улице Преображенская. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Автоинспекторы установили, что за рулем находился 57-летний мужчина. В отношении него составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Санкции предусматривают штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.