Белгородца будут судить за драку с прохожим

Подозреваемый ударил оппонента кулаком в лицо. Фото: Ксения КАЗАКОВА

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду от сотрудников медучреждения поступило сообщение о том, что к ним с переломом основания черепа был доставлен 18-летний житель областного центра. Полицейские установили, что молодой человек пострадал в ходе конфликта с прохожим. В причинении ему телесных повреждений подозревается 17-летний юноша. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, на одной из улиц областного центра между молодыми людьми произошла словесная перепалка из-за обоюдных претензий к внешнему виду. Вскоре конфликт перерос в потасовку, в ходе которой подозреваемый ударил оппонента кулаком в лицо, вследствие чего тот упал и ударился головой об асфальт.

В соответствии ч.1 ст. 118 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) злоумышленнику грозит до шести месяцев лишения свободы.