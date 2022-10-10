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Здоровье10 октября 2022 10:06

За 9 октября 324 белгородца заразились коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 503 человека победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 397-ми госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 397-ми госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 324 человека заболели, а выздоровели – 503.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 158 921 пациент, выздоровели – 153 838, умерли – 2 293. Сейчас из 397-ми госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 8 октября в нашем регионе заболели 358 человек, а выздоровел – 601. А 7 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 619 к 371.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.