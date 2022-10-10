Белгородка Юлия Рыжанкова стала вице-чемпионкой России по бегу на 100 км

Юлия Рыжанкова (слева). Фото со страницы ВФЛА в VK.

В Нижнем Новгороде состоялся чемпионат России по бегу на 100 км. У женщин серебряную медаль завоевала белгородка Юлия Рыжанкова. Ее результат 7 часов 30 минут 27 секунд. Победу праздновала Надежда Бут (республика Саха-Якутия), опередившая Рыжанкову на 5 минут 16 секунд. Третьей финишировала землячка Бут Изабелла Борисова с отставанием от Юлии на 11 минут 7 секунд.

- Чемпионат России по бегу на 100 км - старт, который ты и ждешь и боишься одновременно, - поделилась эмоциями после своего выступления в одной из соцсетей Юлия Рыжанкова. - Утро перед стартом выдалось дождливым, но ровно в 8:00 дождь прекратился. В 8:05 старт. 50 кругов по 2 км по набережной Гребного канала. 83 км «как по маслу». А вот 17 оказались страшным сном. Начали лопаться мозоли, бедра забились так, что каждый шаг с болью. Но хорошо, что все закончилось. Расстроилась ли я серебру? Скорее нет. Расстроилась бы больше, если даже выиграла, но с медленными цифрами. А так «личник» и снова с 10 минутным запасом по нормативу МСМК. Спасибо всем, кто переживал и болел за меня. Спасибо тренеру Владимиру Бычкову!

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