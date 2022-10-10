Более 500 га новых садов появились в Белгородской области в 2022 году

Сады традиционного типа занимают 2084 га. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В регионе активно ведётся замена малопродуктивных плодово-ягодных насаждений высокоинтенсивными садами, обладающими скороплодностью и высоким качеством урожая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Из общей площади многолетних насаждений в области сады традиционного типа занимают 2084 га, интенсивного типа – 4075,6 га, ягодных кустарниковых насаждений – 83 га, орехоплодных культур – 1511,7 га, питомников – 527,2 га. В 2022 году сельскохозяйственными товаропроизводителями региона заложено 501,45 га многолетних насаждений, в том числе 273,66 га – сады интенсивного типа, 179,73 га – орехоплодных культур, 48,06 га – питомников.

За счет замещения традиционных садов на интенсивного типа удалось увеличить урожайность плодовых насаждений в плодоносящем возрасте с 11,1 ц/га до 55,6 ц/га. В 2021 году валовой сбор плодовой продукции составил 39,19 тысяч тонн, а в 2022 году запланирован показатель в 33,1 тысяч тонн.