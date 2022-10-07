Вячеслав Гладков проверил, в каких условиях находятся мобилизованные белгородцы

Вячеслав Гладков проверил укомплектованность белгородских мобилизованных в воинской части.

Сегодня, 7 октября, Вячеслав Гладков ездил в соседний регион, где встретился с военнослужащими, жителями Белгородской области, которых призвали в рамках частичной мобилизации.

- Встретился с командирами части, с нашими парнями. Провели две встречи. Посмотрел, как кормят, где размещены. В целом проблем в части обмундирования нет. Всё, что требуется в рамках обеспечения личного состава, есть, - написал Гладков.

Глава региона также отметил, что область тоже оказывает помощь. В частности, Гладков привез в воинскую часть сформированные комплекты от региона.

- По дополнительному обмундированию: тоже сейчас всё раздаём, индивидуально, в зависимости от размеров. Такую же помощь оказывает и губернатор региона. Не делим никого на своих и чужих. Чужих здесь точно нет. Задача общая, государственная, поэтому будем стараться оказывать помощь вместе, - отметил губернатор.

Гладков заявил, что правительство региона держит связь с командирами, понимая, что, когда белгородцы прибудут в действующие части, нужна будет прямая связь, чтобы помощь не прерывалась.