Белгородские студенты стали призерами всероссийской олимпиады

Команда Белгородского госуниверситета заняла шесть первых мест в отдельных дисциплинах, одно второе и два третьих. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Всероссийская олимпиада студентов-медиков Medical Quest проходила в Казани. Команду медицинского института Белгородского госуниверситета представляли Николай Казбан, Никита Плотников, Дарья Осечкина, Никита Герасимов, Светлана Леонова, Артём Надеин, Анастасия Добудько, Александр Пенечко, Виктория Овсянникова, Роман Скалыга.

Олимпиада проходила в форме квеста по первой медицинской помощи в течение двух дней. Успешное завершение каждого испытания давало командам индивидуальные очки – итоговый результат команды в олимпиаде напрямую зависел от количества набранных в состязаниях баллов.

Команда Белгородского госуниверситета заняла шесть первых мест в отдельных дисциплинах, одно второе и два третьих, чем обеспечила себе серебро общекомандного зачёта.

– Я рад, что мы приняли участие в олимпиаде – такие мероприятия позволяют студентам-медикам более углубленно изучить разные направления в хирургии и неотложной помощи, получить бесценный теоретический опыт и оценку практических навыков от специалистов высокого класса из самых разных уголков страны, – поделился эмоциями староста студенческого научно-практического кружка по хирургии медицинского института НИУ «БелГУ» Николай Казбан.