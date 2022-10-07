Белгородец похитил со стройки медный провод на 11 тысяч рублей

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратились сотрудники подрядной организации. Они сообщили, что со строительного объекта пропал медный провод длиной 125 метров. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник, прогуливаясь по улицам Белгорода в поисках наживы, забрел на стройку. Внимание мужчины привлек медный кабель, который впоследствии он сдал в скупку металла. Сумма причиненного ущерба составила более 11 тысяч рублей. В соответствии с ч. 1ст. 158 УК РФ (Кража) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.