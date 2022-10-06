Нетрезвый житель Белгородской области украл у женщины телефон и кошелек

За кражу жителю Губкина грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С заявлением о краже телефона и кошелька в ОМВД России по городу Губкин обратилась 52-летняя женщина. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его.

По предварительной информации, нетрезвый 22-летний житель Губкина зашел в кафе и увидел оставленную без присмотра сумочку. Воспользовавшись моментом, он вытащил мобильник и кошелек с незначительной суммой денег, после чего скрылся с места преступления. Сотрудники полиции смогли изъять похищенный телефон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.