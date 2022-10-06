Во время обсуждений маршрутной сети Белгородской агломерации поступило порядка 600 замечаний и предложений

С 15 по 30 сентября в Белгороде и Белгородском районе проходили общественные обсуждения маршрутной сети. В общей сложности состоялось восемь встреч с жителями агломерации. В них приняли участие руководители регионального минтранса, Организатора пассажирских перевозок Белгородской области, местных администраций.

За две недели в ходе обсуждений организаторам поступило около 600 замечаний и предложений, из них 115 – на выездных встречах, более 300 – по электронной почте, остальные – через социальные сети.

- От белгородцев поступили конструктивные предложения по изменению расписания и маршрутов движения автобусов, сейчас ими занимается рабочая группа, – подчеркнул продуктивность диалога министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко.