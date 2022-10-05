Белгородцы забыли в общественном транспорте ключи, рюкзаки и кильку

Что белгородцы чаще всего забывают в транспорте.

Чаще всего белгородцы забывают в общественном транспорте пакеты с предметами одежды, очки, ключи, рюкзаки. «Единая транспортная компания» опубликовала список «потеряшек», принадлежность которых не установлена за период с 29.08.2022 по 02.10.2022г

Есть в автобусах Белгорода и неожиданные находки. Так, среди оставленных вещей оказались пакет с рыбными консервами, Псалтырь и Новый Завет, именной кошелек, смартфон и сертификат об обучении.

С полным списком вещей, найденных в городском транспорте, и тем, как их забрать, можно ознакомиться здесь.