Белгородец обустроил в одном из баров подпольное казино

Участники азартных игр обменивали деньги на фишки различным номиналом, которые в последующем использовали в виде ставок. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, с ноября 2021 года 34-летний местный житель в заведении одного из баров Белгорода оборудовал изолированную комнату, в которой установил стол для игры в покер, игральные карты и фишки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Участники азартных игр обменивали деньги на фишки различным номиналом, которые в последующем использовали в виде ставок в ходе карточных игр, в результате чего зачастую проигрывая значительные денежные средства. В качестве платы организатор азартных игр брал с посетителей комиссию.

Преступная деятельность была пресечена благодаря слаженным действиям следователей следственного управления и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области. Изучив собранные доказательства по уголовному делу, прокурор с обвинительным заключением направил дело в суд.