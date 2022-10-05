Почти 20 тысяч уволившихся пенсионеров Белгородской области получили проиндексированные пенсии

С начала текущего года 19 945 жителей нашего региона начали получать пенсию с учётом пропущенных индексаций. Отделение Пенсионного фонда РФ по Белгородской области напоминает, что работающие граждане получают пенсию без учёта проводимых индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий. Пока пенсионер работает, размер ежемесячных выплат с учётом повышения фиксируется на его лицевом счёте, но осуществляется без индексации.

После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учётом пропущенных индексаций начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в полном размере происходит через три месяца с доплатой. После увольнения подавать заявление в Пенсионный фонд пенсионеру не надо. Факт осуществления работы определяется Пенсионным фондом автоматически на основании отчетности работодателя.

Если пенсионер уволился с работы в августе 2022 года, то в сентябре в ПФР поступит отчётность от работодателя с данными за август, в которых гражданин еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, по которой в списке работающих человек уже не значится. В ноябре будет вынесено решение о выплате пенсии с учётом индексации. В декабре пенсионер получит пенсию в полном размере, а также доплату разницы между прежним и новым размером пенсии за сентябрь, октябрь и ноябрь. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.