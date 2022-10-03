Гандболистки из Белгорода стали четвертыми на международном турнире

В матче за третье место хозяйки турнира переиграли белгородских девушек – 20:13. Фото организаторов турнира.

Накануне, 2 октября, в воронежском СКЦ «Согдиана» завершилась первая часть международного гандбольного турнира «Балканский мост». Победу среди девушек 2009 г.р. одержали спортсменки Санкт-Петербурга, одолевшие в финале Краснодар – 21:18. Бронзовым призером стала команда из райцентра Воронежской области – Рамони. В матче за третье место хозяйки турнира переиграли белгородских девушек – 20:13.

- На турнир «Балканский мост» поехали первый раз, - рассказала «КП» главный тренер белгородского коллектива Елена Перелыгина. – Воронеж близко, команды собрались сильные, решили участвовать. Цель участия: подготовка к первенству России. Турнир помог выявить ошибки и недочёты в защите. Есть над чем работать в нападении. Впереди два месяца тренировок. Будем заниматься общефизической подготовкой, учиться настраиваться на игру, уделять больше внимания технике и тактике.

Отметим, что лучшим игроком Белгорода на минувшем турнире была признана Ульяна Куценко. Как сообщалось ранее, на групповом этапе наши спортсменки переиграли ленинградский Кингисепп (29:21), уступили Ростову (19:24) и взяли важнейшее очко во встрече с Краснодаром (20:20). В полуфинале Белгород уступил Санкт-Петербургу – 23:30.

Теперь с 6 по 9 октября в «Согдиане» пройдет турнир среди юношей в рамках «Балканского моста».