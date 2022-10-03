Под Белгородом мужчина во второй раз похитил бензотриммер у пенсионера

В Белгородском районе полицейские во второй раз с начала года уличили 39-летнего жителя поселка Октябрьский в краже инструмента. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, минувшим летом мужчина похитил у 71-летнего пенсионера бензотриммер, который впоследствии был изъят и возвращен владельцу. Но в прошлом мемяце злоумышленник вновь решил наведаться в тот же дом. Воспользовавшись тем, что хозяин ушел и оставил дверь незапертой, подозреваемый проник в жилище и, увидев уже знакомый бензотриммер, снова похитил его.

Инструмент в настоящее время изъят сотрудниками полиции. В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.