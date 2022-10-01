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Общество1 октября 2022 16:50

В Белгородской области 20 НКО получили поддержку Фонда президентский грантов

На реализацию проектов выделят больше 46 миллионов рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

От Белгородской области 20 проектов общественных организаций стали победителями конкурсного отбора Фонда президентский грантов. Из них восемь – от НКО областного центра. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.

Общая сумма поддержки на реализацию проектов в Белгороде составляет больше 32 миллионов рублей.

- Это лучший результат в нашем регионе! Проекты направлены на социальное обслуживание и социальную защиту граждан. Поздравляю наших общественников и желаю успехов! - поделился Антов Иванов.

Так, президентский грант на 15 млн рублей получит Марфо-Мариинское сестричество милосердия Белгорода на реализацию очень важной инициативы «Штаб помощи беженцам». Всего же от Белгородской области победителями признаны 20 проектов (общая сумма поддержки – свыше 46 млн рублей).