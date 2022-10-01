В Белгородской области 20 НКО получили поддержку Фонда президентский грантов

От Белгородской области 20 проектов общественных организаций стали победителями конкурсного отбора Фонда президентский грантов. Из них восемь – от НКО областного центра. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.

Общая сумма поддержки на реализацию проектов в Белгороде составляет больше 32 миллионов рублей.

- Это лучший результат в нашем регионе! Проекты направлены на социальное обслуживание и социальную защиту граждан. Поздравляю наших общественников и желаю успехов! - поделился Антов Иванов.

Так, президентский грант на 15 млн рублей получит Марфо-Мариинское сестричество милосердия Белгорода на реализацию очень важной инициативы «Штаб помощи беженцам». Всего же от Белгородской области победителями признаны 20 проектов (общая сумма поддержки – свыше 46 млн рублей).