Гандболистки из Белгорода вышли в полуфинал международного турнира

1 октября путевки в финал между собой разыграют Краснодар с Рамонью (Воронежская область) и Белгород с Санкт-Петербургом. Фото организаторов турнира.

Сегодня, 30 сентября, в воронежском СКЦ «Согдиана» завершился первый раунд международного гандбольного турнира «Балканский мост» среди девушек 2009 г.р. По итогам второго игрового дня определились четыре участника полуфинальной стадии.

Команда Белгорода стала одной из главных возмутительниц спокойствия. Одолев накануне ленинградский Кингисепп (29:21), наши девчонки сначала уступили Ростову (19:24), а затем взяли важнейшее очко во встрече с Краснодаром (20:20). Эта ничья вывела белгородок в полуфинал, а гостей с юга страны отправила в турнир за 5-8-е места.

Завтра, 1 октября, в «Согдиане» пройдут полуфинальные матчи, а также встречи раунда за 5-8-е места. Путевки в финал между собой разыграют Краснодар с Рамонью и Белгород с Санкт-Петербургом. Завершится турнир среди девушек 2 октября.