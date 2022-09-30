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Происшествия30 сентября 2022 14:18

Белгородец при помощи угроз отобрал телефон у 15-летнего юноши

Делом займется следственный комитет
Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился местный житель 1967 года рождения житель. Он сообщил, что неизвестный отобрал телефон у его несовершеннолетнего сына. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. После оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Белгорода.

По предварительным данным, злоумышленник встретил на одной из улиц областного центра 15-летнего подростка и сделал ему замечание по поводу внешнего вида. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой несовершеннолетний упал на землю. Угрожая парню, злоумышленник потребовал отдать ему телефон. Забрав мобильник стоимостью около 15 тысяч рублей, он скрылся. В настоящее время похищенный телефон изъят сотрудниками полиции. Материал по данному факту передан в Следственный комитет.