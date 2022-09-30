Белгородские аграрии получат из федерального бюджета 270 млн рублей

270 млн рублей направлены на компенсацию части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур. Правительство Российской Федерации выделило эти средства из резервного фонда для помощи белгородским сельскохозяйственным предприятиям.

- Деньги - это всегда хорошо. Мы сельскохозяйственный регион, и нашим предприятиям любая помощь важна. Белгородские предприятия продолжают развиваться несмотря ни на что, - заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Владимирович также рассказал о запуске «Владимировским садом» нового фруктохранилища. Вместимость - 2,5 тысячи тонн.

- Сейчас идёт сбор урожая, а значит, яблоки будут на столах и в школах, и в детских садах, и у вас дома, уважаемые жители, - сообщил губернатор.

Отметим, что Белгородская область занимает первое место в стране по производству сельхозпродукции на душу населения и третье место по общему объёму выпускаемой сельхозпродукции.