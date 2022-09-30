В Белгороде прошла акция «Активное сердце»

В основном, на площадках собрались пенсионеры и белгородцы старшего возраста. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Пока кто-то из белгородцев проходил бесплатное обследование в одном из залов, другие смогли узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, измерить артериальное давление, ИМТ, обследовать работу сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре и получить консультации врача. В основном, на этих площадках собрались пенсионеры и белгородцы старшего возраста. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

А на другой проводились мастер-классы по физической активности, йоге, сердечно- лёгочной реанимации, измерению артериального давления, которые сменялись выступлениями творческих коллективов и конкурсами. О профилактике болезней системы кровообращения гостям акции рассказал известный белгородский кардиохирург, заместитель главного врача областной клинической больницы Святителя Иоасафа Игорь Коваленко. Врач считает, что ходьба – практически единственный вид активности, который не имеет противопоказаний и одинаково полезен всем. Пришедшие на акцию белгородцы могли пообщаться с доктором в неформальной обстановке.

Такие выездные акции специалисты планируют проводить и в дальнейшем. Ближайшая ожидается в среду 5, октября, в МКЦ «Октябрь» с 14.00 до 16.00. Помимо бесплатного скрининга, белгородцев ждёт обучение оказанию первой помощи при неотложных состояниях.