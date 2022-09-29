Белгородки стартовали с победы на международном турнире по гандболу

Завтра, 30 сентября, наши девушки сыграют с соперницами из Ростова и Краснодара. Фото организаторов турнира.

Сегодня, 29 сентября, в воронежском СКЦ «Согдиана» стартовал международный гандбольный турнир среди юношей и девушек 2009 г.р. Помимо хозяев, в соревнованиях участвуют команды из Ростова, Белгорода, Ставрополя, Краснодара, Санкт-Петербурга, а также гости из ЛНР и ДНР.

- Несмотря на сложную международную обстановку, нам удалось организовать турнир «Балканский мост», ведь приоритетным направлением нашей организации является развитие детско-юношеского гандбола в регионах страны, - признался в интервью «КП» руководитель межрегионального центра развития гандбола Евгений Осенков.

Первыми в борьбу вступили девушки. Белгородки в стартовом поединке одолели команду Кингисеппа из Ленинградской области – 29:21. Завтра, 30 сентября, наши девушки сыграют с соперницами из Ростова и Краснодара. Матчи плей-офф начнутся 1 октября.