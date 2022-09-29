При помощи отвертки белгородец похитил электровелосипед

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился 52-летний мужчина. Он сообщил о пропаже принадлежащего ему электровелосипеда. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В ходе проверки участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник ходил по улицам областного центра в поисках наживы. Внимание белгородца привлекло необычное транспортное средство, колеса которого были скреплены между собой тросами. С помощью отвертки злоумышленник открутил противоугонное оборудование, после чего сел на велосипед и уехал. Сумма причиненного ущерба составила порядка 67 тысяч рублей. Похищенный велосипед подозреваемый продал неизвестному, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.