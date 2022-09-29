Белгородец похитил телефон из незапертых «Жигулей»

В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по городу Губкину обратился 33-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него похитили телефон, который лежал в салоне автомобиля. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и по горячим следам задержали его. Им оказался 34 летний ранее судимый гражданин.

По предварительным данным, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около полуночи заметил на улице Чайковского машину «ВАЗ 2114». Дернув ручку, он обнаружил, что машина не заперта. Забрав находившийся в салоне мобильный телефон, он скрылся. В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу. В соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.