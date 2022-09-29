В Белгородской области за гибель двух рабочих будут судить мастера

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

По версии следствия, обвиняемая отвечала на предприятии за соблюдение техники безопасности и охрану труда. 31 января этого года мастер в составе бригады с рабочими 4-го разряда МУП «Зеленстрой» прибыла к месту работ по обрезке веток и кронированию дерева, расположенного в районе дома № 46 мкр. Интернациональный.

С правилами охраны труда перед началом работ она рабочих не ознакомила, не обеспечила средствами индивидуальной защиты при падении с высоты, привлекла к работе автокран с высотой подъемника люльки, не достаточной для спила дерева, высота которого составила почти 30 метров. После начала работ мастер не контролировала безопасность работ, а после возникновения аварийной ситуации работы не приостановила. Спиленная часть дерева сорвалась с высоты, задев люльку с двумя рабочими. В результате люлька перевернулась, рабочие упали на землю и их придавило упавшей частью дерева. Оба скончались от полученных травм на месте происшествия.

Собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до пяти лет лишения свободы.