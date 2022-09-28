Белгородец украл мобильник у своего друга

Когда хозяин квартиры вышел на балкон, подозреваемый забрал лежавший на столе телефон и скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратился 64-летний местный житель. Он сообщил, что у него пропал приобретенный в этот же день телефон. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приятель потерпевшего. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленник пришел в гости к знакомому. Мужчины договорились продать хранившуюся на балконе инвалидную коляску. Когда хозяин квартиры вышел за ней, подозреваемый забрал лежавший на столе телефон и скрылся. Похищенный мобильник стоимостью около 12 тысяч рублей он продал, а вырученные деньги потратил на алкоголь. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.