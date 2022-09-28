В Белгородской области собрали 100 мешков отходов

Мешки с мусором вывезли на санкционированный полигон. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В мероприятии приняли участие сотрудники регионального управления Экоохотнадзора вместе со студентами-волонтёрами из Института наук о Земле Белгородского государственного научно-исследовательского университета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Стеклянные и пластиковые бутылки, банки, металлические диски, старую одежду, предметы мебели и многое другое белгородцы незаконно вывозят в урочище. На площади 164 кв. метров собрали 100 мешков по 50 литров различных отходов.

Мешки с мусором вывезли на санкционированный полигон. В завершении акции всех участников ждал горячий чай. На убранной территории появились таблички, призывающие отдыхающих забирать мусор.