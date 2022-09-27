Губернатор объяснил белгородцам, что смена специальности в военном билете при мобилизации законна

Смена специальности в военном билете при мобилизации законна. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатору в понедельник во время вечернего эфира в соцсетях поступил вопрос о смене специальности в военном билете при мобилизации. Жительница Белгорода пожаловалась на несправедливость – в военном билете написана одна специальность, а служить отправляют совершенно по другой.

Вячеслав Гладков пояснил, что в таких действиях нет никаких нарушений и поделился, что с подобным вопросом к нему обращаются уже не первый раз.

- Сегодня ко мне тоже подходили жители области с таким же вопросом и показали фотографию военного билета. Рассказываю: когда человек закончил службу в армии, ему поставили в военном билете специальность, но есть реестр этих должностей, которые могут меняться в соответствии с приказом Министерства обороны и приниматься решением командира части. Это и произошло, когда ваш брат или муж прибыл в воинскую часть. Никакого нарушения закона здесь нет. Сегодня посмотрел этот приказ, он есть, – ответил глава Белгородской области.