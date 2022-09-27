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Происшествия27 сентября 2022 12:13

За сутки белгородские автоинспекторы выявили 573 нарушения ПДД

От управления транспортом отстранили 17 пьяных водителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За сутки от управления отстранили 17 нетрезвых водителей. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

За сутки от управления отстранили 17 нетрезвых водителей. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 573 нарушения ПДД. Правоохранители отстранили от управления 17 нетрезвых либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также троих ранее лишенных права управления.

Не остается без пристального внимания профилактика наездов на пешеходов. По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 50 административных материалов, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 90 материалов.

Также в пресс-службе УМВД региона сообщили, что к ответственности привлекли 26 водителей за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних. Тринадцать автовладельцев попались на выезде на встречку, еще 30 - с нарушением светопропускной способности автостекол.